Тупак Шакур был одним из самых популярных рэп-исполнителей

11:28 2023-11-02
Тупак Шакур был одним из самых популярных рэп-исполнителей

В 1996 году Тупак Шакур был расстрелян в автомобиле, причины произошедшего до конца неизвестны до сих пор.

Slide 1

За жизнь Тупака почти неделю боролись врачи, но они оказались бессильны.

Тело Шакура было кремировано, а друзья музыканта решили почтить память о нем весьма оригинально, смешав его прах с травкой и скурив ее.

Правдивы слова участника группы или нет — неизвестно.

Родственники Тупака сомневаются, что это случилось на самом деле, тогда как многие фанаты до сих пор уверены, что артист инсценировал свою смерть и сейчас отдыхает где-то на островах.

Дэвид Боуи:

Британский рок-певец, приятельствовавший с Фредди Меркьюри, пережил его на 35 лет.

Боуи тоже опасался, что его могила может превратиться в место паломничества фанатов, поэтому хотел, чтобы место его захоронения было скрыто.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Часть праха Боуи была развеяна на фестивале Burning Man в американском штате Невада, вторую часть было решено развеять над индонезийским островом Бали.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
13:00

Наталья Гончарова

Бородина не хочет уезжать в РФ из Таиланда, где уже месяц снимается в качестве ведущей шоу Последний герой

Бородина не хочет уезжать в РФ из Таиланда, где уже месяц снимается в качестве ведущей шоу Последний герой

Ксения Бородина стала ведущей нового сезона проекта "Последний герой", который снимается в Таиланде. Знаменитость много раз отдыхала в стране, а сейчас здесь работает.
Светлана Игнатьева
12:45

Светлана Игнатьева

82-летняя модель Марта Стюарт снялась для обложки и рассказала, как сохранить молодость

82-летняя модель Марта Стюарт снялась для обложки и рассказала, как сохранить молодость

Американская ведущая и писатель призналась, что ей помогает выглядеть молодо коктейль из фруктов и овощей.
Светлана Игнатьева
12:38

Светлана Игнатьева

В Турции резко ограничили сдачу жилья туристам

В Турции резко ограничили сдачу жилья туристам

Здесь наложили запрет на аренду недвижимости, это можно сделать только с разрешения властей.
Наталья Гончарова
12:27

Наталья Гончарова

Назаров назвал Пугачеву несчастным человеком

Назаров назвал Пугачеву несчастным человеком

Актер Юрий Назаров в ходе интервью изданию aif.ru назвал исполнительницу Аллу Пугачеву несчастной.
Наталья Гончарова
12:17

Наталья Гончарова

Депутат РФ Дюков призвал Ночных снайперов во главе с Арбениной выступить в Донбассе

Депутат РФ Дюков призвал Ночных снайперов во главе с Арбениной выступить в Донбассе

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков убежден, что группе "Ночные снайперы" необходимо выступить перед участниками СВО в "горячей" зоне.
Светлана Игнатьева
12:13

Светлана Игнатьева

Ученые разгадали главную тайну египетского сфинкса

Ученые разгадали главную тайну египетского сфинкса

Гигантского льва с лицом фараона Хефрена, древние египтяне создали из скальной породы, придав ей нужную форму.
Светлана Игнатьева
12:00

Светлана Игнатьева

Молодая итальянка решила стать кошкой и теперь ее внешность вызывает шок

Молодая итальянка решила стать кошкой и теперь ее внешность вызывает шок

Девушка уже заострила себе уши, сделала перманентную подводку глаз, зататуировала глазные белки зеленым цветом.
article_image 13:01

Дачный эксперт назвал самые дешевые и эффективные подкормки для роз

Розы не будут хорошо расти и пышно цвести без удобрений. Опытные дачники используют не минеральные подкормки, а натуральные составы.

article_image 10:35

Презервативы это Еще один запрет Северной Кореи, о котором обычно редко говорят и пишут

Производство презервативов в самой КНДР не ведется.

article_image 10:30

Рядом со старым городом Иерусалима, на Масличной горе расположено самое дорогое кладбище в мире

Стоимость одного места под захоронение здесь начинается от 100 тысяч долларов.