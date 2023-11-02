Тупак Шакур был одним из самых популярных рэп-исполнителей

За жизнь Тупака почти неделю боролись врачи, но они оказались бессильны.

Тело Шакура было кремировано, а друзья музыканта решили почтить память о нем весьма оригинально, смешав его прах с травкой и скурив ее.

Правдивы слова участника группы или нет — неизвестно.

Родственники Тупака сомневаются, что это случилось на самом деле, тогда как многие фанаты до сих пор уверены, что артист инсценировал свою смерть и сейчас отдыхает где-то на островах.

Дэвид Боуи:

Британский рок-певец, приятельствовавший с Фредди Меркьюри, пережил его на 35 лет.

Боуи тоже опасался, что его могила может превратиться в место паломничества фанатов, поэтому хотел, чтобы место его захоронения было скрыто.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Часть праха Боуи была развеяна на фестивале Burning Man в американском штате Невада, вторую часть было решено развеять над индонезийским островом Бали.