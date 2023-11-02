Тяжелобольная Селин Дион впервые за 3 последних года появилась на публике

Канадской певице в прошлом году установили редкое неизлечимое заболевание под названием "синдром мышечной скованности". из-за которого деградируют голосовые связки.

Селин Дион из-за болезни не появлялась на людях 3 года, но недавно поддержала своих земляков, лично посетив в Лас-Вегасе хоккейный матч "Монреаль Канадиенс"-"Вегас Голден Найтс", сообщает Нellomagrussia.ru.

С моими мальчиками мы весело провели время с "Монреаль Канадиенс" после их матча с "Вегас Голден Найтс" в Лас-Вегасе. Что за игра! Спасибо, что пообщались с нами после игры, это было незабываемо. Удачного сезона! — написала певица в соцсетях.

В сентябре 2023 года сестра Селин поведала канадскому HELLO! о состоянии звезды.