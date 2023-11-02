Лишь один человек, его бывшая возлюбленная и лучший друг Мэри Остин знает, где покоится прах Фредди Меркьюри

11:42 2023-11-02
Лишь один человек, его бывшая возлюбленная и лучший друг Мэри Остин знает, где покоится прах Фредди Меркьюри

Сердце фронтмена группы Queen остановилось в 19 часов 24 ноября 1991 года. Так хотел сам Меркьюри.

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В крематории Западного Лондона по церемонии прощания присутствовали около сорока самых близких ему людей, включая членов семьи, музыкантов группы, а также его бывшую возлюбленную Мэри Остин и любимого человека Джима Хаттона.

Именно Мэри была человеком, которому Фредди не только завещал большую часть того, чем владел, но и которому он дал распоряжения относительно своих похорон.

По словам Остин, больше всего Меркьюри боялся, что фанаты прознают о месте его упокоения и вскроют захоронение.

Хоронили его по обычаям зороастрийской религии, которую исповедовали как родители Фарруха Булсары, так и он сам.

Хотя Меркьюри на словах всячески дистанцировался от веры, специалисты по зороастризму считают, что весь образ его жизни говорил о том, что он был зороастрийцем - тут и гостеприимство, и любовь к цветам, которые Фредди выращивал в своем саду, и широта его натуры, и многое другое.

Традиционно зороастрийцы не хоронят покойников, а оставляют их тела на съедением стервятником на особых башнях.

Согласно зороастрийскому богословию, тела умерших людей являются источниками нечистот, из-за чего они не должны соприкасаться с чистыми материями - огнём, водой и землёй. Поэтому кремация и обыкновенные похороны исключаются. Однако в условиях цивилизации соблюдать это крайне трудно, поэтому тело Фредди Меркьюри было кремировано.

Погребальная служба по нему проводилась на древнем авестийском языке.

Единственными словами на английском языке за все время были просьбы к скорбящим встать и сесть. Гроб с его телом был укрыт белоснежным шелком, на котором покоилась алая роза.

Его внесли под запись Ареты Франклин. 25-минутная церемония завершилась любимой оперной арией Меркьюри «DʼAmour sull «ali Rose» Джузеппе Верди в исполнении его подруги Монсеррат Кабалье. Под ее звуки гроб скрылся в камере для сожжения.

Два года Мэри Остин хранила урну с прахом Фредди Меркьюри дома, а после захоронила ее в месте, которое знает лишь она сама.

Несмотря на то, что в 2013 году поклонники обнаружили имя кумира на одном из указателей на лондонском кладбище Кенсал Грин, Мэри отрицает, что свой последний приют музыкант нашел именно там.

«Он хотел, чтобы это осталось тайной — так оно и будет», — говорила она.

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