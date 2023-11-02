Английский словарь признал «Искусственный интеллект» словом года

«Искусственный интеллект», по версии английского словаря Collins, стал словом 2023-го года.

По мнению его составителей, ИИ сейчас применяется в очень многих повседневных занятиях и продолжает наращивать свои возможности.

ИИ приковал к себе внимание еще в конце 2022-го года, когда созданная на его основе инновационная языковая модель смогла имитировать естественную человеческую речь.

После этого его возможности начали охватывать все большее количество сфер применения. К примеру, интеллект способен подготовить речь для презентации, создать рецепт блюда, основываясь на списке имеющихся продуктов.

По понятным причинам люди были очарованы им, но начали немного беспокоиться. Если внезапно компьютеры стали экспертами в вопросе языка, тогда что дальше? За этим последовали исследования, дебаты, прогнозы. Этого вполне достаточно, чтобы, по версии Collins, ИИ в 2023-м стал словом года, — передает сайт словаря.

Словом 2022-го года словарь Collins назвал «пермакризис», в 2021-м этого звания удостоена «вакцина», а в 2020-м году - «локдаун».