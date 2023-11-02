Цыганова призналась, что у нее не все в порядке с головой, оправдываясь за оскорбление в адрес Газманова

В ходе интервью Юрию Дудю Виктория Цыганова осудила всех артистов, которые дают сейчас концерты за границей.

Под раздачу попал и Олег Газманов. Цыганова назвала исполнителя и других артистов "нечистью" и "предателями".

Соотечественники не разделили позицию Виктории по поводу, осудив ее за некрасивое поведение.

Поразила певица и тем, что после выхода своего интервью Дудю вдруг написала, что это не она и ее муж общались с журналистом, а это дипфейк.

После, оправдываясь за свое поведение, в том числе за оскорбление Газманова, Цыганова призналась, что у нее проблемы с головой, от чего она лечится уже на протяжении 15 лет.