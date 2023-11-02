Молодая итальянка решила стать кошкой и теперь ее внешность вызывает шок

Итальянка решила превратиться в человекообразную кошку, сообщает The New Post. Кьяра Дель Абате к своим 22 годам уже внесла в свое тело свыше 20 изменений.

Они направлены на то, чтобы внешность девушки стала похожа на кошкообразную. Ее ролики в TikTok, где Кьяра рассказывает о преображениях, набирают миллионы просмотров.

Абате призналась: на радикальные изменения ее вдохновили фанаты, утверждавшие, что она похожа на кошку. Девушка уже заострила себе уши, сделала перманентную подводку глаз, зататуировала глазные белки зеленым цветом.

Далее блогерша хочет разрезать верхнюю губу, сменить форму зубов и сделать на глазах операцию - с тем, чтобы они стали более вытянутой формы.

И это еще не все: в планах итальянки - хвост-имплант и много татуировок, которые имитируют шерсть.