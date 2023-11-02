Ученые разгадали главную тайну египетского сфинкса

На протяжении столетий историки и археологи пытаются раскрыть тайны, которые окружают знаменитый Большой сфинкс Гизы. Эта скульптура считается древнейшей на планете из сохранившихся до наших дней, отмечает Вокруг света.

Как выглядел сфинкс изначально? Что изображает на самом деле? Но при этом никто не задумывался о том, каким был рельеф местности, где древние египтяне около 4 с половиной тысячи лет приступили к возведению этого монумента.

Команда ученых Нью-Йоркского университета решила исправить этот недочет. И пришла к выводу, что египетские скульпторы только придали гигантскому ярдангу конечную форму лежащего на песке льва с человеческой головой и лицом фараона Хефрена.

Ярданг - это скальное образование необычной формы, которое встречается в пустынях с жарким и сухим климатом и образуются из-за выветривания песчаника, глины или других пород.