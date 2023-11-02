Депутат РФ Дюков призвал Ночных снайперов во главе с Арбениной выступить в Донбассе

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков сообщил в интервью изданию "Подъем", что обратился в мэрию с требованием пересмотра возможности концертов Дианы Арбениной с ее коллективом на территории города в конце ноября текущего года, так как знаменитость ясно дала понять, что выступает против спецоперации и возмущена действиями властей РФ в этом ключе.

Позднее обращение политика было перенаправлено в полицию.

Дюков сообщил, что пока ждет ответа. Сроки решения вопроса не озвучиваются. Выступление музыкантов намечено на 26 ноября, а потому времени осталось немного.

Политический деятель заявил, что выступление Арбениной в Новосибирске в обществе супруги участника спецоперации не убедило его в патриотизме звезды сцены.