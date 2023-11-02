Назаров назвал Пугачеву несчастным человеком

12:27 2023-11-02
Назаров назвал Пугачеву несчастным человеком

Актер Юрий Назаров в ходе интервью изданию aif.ru назвал исполнительницу Аллу Пугачеву несчастной.

Юрий Назаров заявил, что роскошная недвижимость, которую приобретает себе Алла Пугачева на деньги, заработанные в РФ, не убеждает его в том, что на душе у певицы все хорошо.

Актер не верит, что вдали от родного государства можно счастливо жить.

Артист отметил, что врагу не пожелает на старости лет очутиться на чужбине, где ты никому не нужен.

По словам Назарова, Алла Борисовна обрекла себя на такое печальное существование, а что у нее в голове творится, можно только догадываться.

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