В Турции резко ограничили сдачу жилья туристам

В Турции вышел закон, запретивший сдавать туристам жилье без разрешения властей, сообщает Газета. ру со ссылкой на СМИ Турции.
Новое правило распространяется лишь на квартиры, которые сдаются в аренду до 100 дней. Разрешение на аренду будет выдавать Минкультуры и туризма страны, в том числе - через канцелярии региональных администраций.
При этом перед входом в жилье для сдачи планируется устанавливать специальную табличку.
За нарушение этого закона будут наказывать штрафом в размере в 100 тысяч турецких лир (около 7 тысяч долларов). При повторных нарушениях он может вырасти до 500 тысяч лир.
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