В Турции резко ограничили сдачу жилья туристам

В Турции вышел закон, запретивший сдавать туристам жилье без разрешения властей, сообщает Газета. ру со ссылкой на СМИ Турции.

Новое правило распространяется лишь на квартиры, которые сдаются в аренду до 100 дней. Разрешение на аренду будет выдавать Минкультуры и туризма страны, в том числе - через канцелярии региональных администраций.

При этом перед входом в жилье для сдачи планируется устанавливать специальную табличку.

За нарушение этого закона будут наказывать штрафом в размере в 100 тысяч турецких лир (около 7 тысяч долларов). При повторных нарушениях он может вырасти до 500 тысяч лир.