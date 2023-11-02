82-летняя модель Марта Стюарт снялась для обложки и рассказала, как сохранить молодость

Писательница и телеведущая из США Марта Стюарт, ставшая в 82 года моделью обложки Sports Illustrated Swimsuit Issue, раскрыла рецепт коктейля, который помогает ей сохранять молодость, сообщает Лента.ру со ссылкой на Insider.

Знаменитость заявила, что держит хорошую форму благодаря напитку из фруктов, овощей и зелени. Звезда уточнила, что в его состав входят сельдерей, огурцы, листья шпината, мяты и петрушки. Еще - небольшой кусочек имбиря, очищенный апельсин и груша.

Если бы вы ежедневно пили мой зеленый сок, всегда чувствовали себя прекрасно, — заявила Стюарт.

Она также добавила, что в период подготовки к фотосъемке отказалась от спиртного, стала меньше есть и усиленно заниматься спортом.