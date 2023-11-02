Бородина не хочет уезжать в РФ из Таиланда, где уже месяц снимается в качестве ведущей шоу Последний герой

13:00 2023-11-02
Бородина не хочет уезжать в РФ из Таиланда, где уже месяц снимается в качестве ведущей шоу Последний герой

Ксения Бородина стала ведущей нового сезона проекта "Последний герой", который снимается в Таиланде. Знаменитость много раз отдыхала в стране, а сейчас здесь работает.

В Таиланд в начале октября Ксения Бородина прибыла одна, а после к ней присоединились обе дочери Маруся и Тиона.

Изображение статьи

Девочки сейчас учатся в удаленном формате, а их мать после работы бежит на пляж, хвастаясь в Сети снимками в купальнике.

Ведущая восхищена природой райского уголка земли.

Знаменитость думала, что никогда так долго не сможет жить на чужбине, но прошел уже месяц, а у нее нет никакого желания уезжать отсюда.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
12:45

Светлана Игнатьева

82-летняя модель Марта Стюарт снялась для обложки и рассказала, как сохранить молодость

82-летняя модель Марта Стюарт снялась для обложки и рассказала, как сохранить молодость

Американская ведущая и писатель призналась, что ей помогает выглядеть молодо коктейль из фруктов и овощей.
Светлана Игнатьева
12:38

Светлана Игнатьева

В Турции резко ограничили сдачу жилья туристам

В Турции резко ограничили сдачу жилья туристам

Здесь наложили запрет на аренду недвижимости, это можно сделать только с разрешения властей.
Наталья Гончарова
12:27

Наталья Гончарова

Назаров назвал Пугачеву несчастным человеком

Назаров назвал Пугачеву несчастным человеком

Актер Юрий Назаров в ходе интервью изданию aif.ru назвал исполнительницу Аллу Пугачеву несчастной.
Наталья Гончарова
12:17

Наталья Гончарова

Депутат РФ Дюков призвал Ночных снайперов во главе с Арбениной выступить в Донбассе

Депутат РФ Дюков призвал Ночных снайперов во главе с Арбениной выступить в Донбассе

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков убежден, что группе "Ночные снайперы" необходимо выступить перед участниками СВО в "горячей" зоне.
Светлана Игнатьева
12:13

Светлана Игнатьева

Ученые разгадали главную тайну египетского сфинкса

Ученые разгадали главную тайну египетского сфинкса

Гигантского льва с лицом фараона Хефрена, древние египтяне создали из скальной породы, придав ей нужную форму.
Светлана Игнатьева
12:00

Светлана Игнатьева

Молодая итальянка решила стать кошкой и теперь ее внешность вызывает шок

Молодая итальянка решила стать кошкой и теперь ее внешность вызывает шок

Девушка уже заострила себе уши, сделала перманентную подводку глаз, зататуировала глазные белки зеленым цветом.
article_image 13:07

Как убрать с одежды желтые пятна от пота и сэкономить на пятновыводителе

Пот оставляет на одежде желтые следы в районе подмышек, которые не отстирываются обычным порошком.

article_image 13:01

Дачный эксперт назвал самые дешевые и эффективные подкормки для роз

Розы не будут хорошо расти и пышно цвести без удобрений. Опытные дачники используют не минеральные подкормки, а натуральные составы.

article_image 10:35

Презервативы это Еще один запрет Северной Кореи, о котором обычно редко говорят и пишут

Производство презервативов в самой КНДР не ведется.