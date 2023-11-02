Бородина не хочет уезжать в РФ из Таиланда, где уже месяц снимается в качестве ведущей шоу Последний герой

В Таиланд в начале октября Ксения Бородина прибыла одна, а после к ней присоединились обе дочери Маруся и Тиона.
Девочки сейчас учатся в удаленном формате, а их мать после работы бежит на пляж, хвастаясь в Сети снимками в купальнике.
Ведущая восхищена природой райского уголка земли.
Знаменитость думала, что никогда так долго не сможет жить на чужбине, но прошел уже месяц, а у нее нет никакого желания уезжать отсюда.
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