Бородина не хочет уезжать в РФ из Таиланда, где уже месяц снимается в качестве ведущей шоу Последний герой

Девочки сейчас учатся в удаленном формате, а их мать после работы бежит на пляж, хвастаясь в Сети снимками в купальнике.

Ведущая восхищена природой райского уголка земли.

Знаменитость думала, что никогда так долго не сможет жить на чужбине, но прошел уже месяц, а у нее нет никакого желания уезжать отсюда.