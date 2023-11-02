Бледанс призналась, что долго скрывала своего третьего сына

Старшему наследнику Эвелины Бледанс Николаю - 29 лет. Он живет с отцом в Израиле. Актриса не скрывает, что особенно переживает за Николая, потому что тот находится в стране, которая ведет активные боевые действия.

Ее младшему сыну Семену - 11 лет. Мальчик живет с матерью и часто появляется с ней на различных мероприятиях, а также на экране.

Как выяснила "Экспресс газета", у 54-летней звезды есть еще один сын. Правда, не родной, а - крестный. Эвелина рассказала, что духовной мамой стала для ребенка близкой подруги. Мальчика зовут Гордеем.