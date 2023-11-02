Миронова выразила поддержку Ахеджаковой после ее ухода из театра Современник

Мария Миронова - одна из немногих артисток, которая на стороне Лии Ахеджаковой в сложившейся ситуации.

В личном блоге дочь Андрея Миронова не раз высказывалась в поддержку Лии Меджидовны, призывая уважать ее почтенный возраст.

По убеждению Мироновой, то, что случилось с пожилой артисткой грустное недоразумение, которое не может не вызывать недоумения.

Мария отметила, что Ахеджакова — уникальная актриса, на работах которой росло не одно поколение. В СССР таким артистам строили дома и предоставляли различные льготы, а данная ситуация кажется Мироновой запредельной несправедливостью и оскорблением в адрес артистки, отдавшей всю жизнь кино и театру.