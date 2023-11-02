Садальский признался, что всегда недолюбливал Ахеджакову, а потому был рад ее уходу из Современника, хотя ситуацию нормой не считает

Станислав Садальский отметил, что, когда Лию Ахеджакову попросили из театра, ни один коллега по сцене за нее не заступился.

Произошло это по той причине, что в "Современнике" есть традиция - убирать "неугодных".

Садальский признался, что у них с Ахеджаковой всегда была взаимная антипатия, а потому никакого расстройства по поводу ее ухода актер не испытал.

Между тем артист заявил, что "Современник" с кончиной Галины Волчек тоже умирает. По словам знаменитости, в театре уже нет той атмосферы, которая царила 10 и более лет назад.