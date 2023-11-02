Милохин, проживающий в Дубае, сообщил размер своего заработка

Размер своей "зарплаты" Даня Милохин раскрыл в рамках интервью для Ютуб-канала "100балльный репетитор".
По словам тиктокера, 700 000 российских рублей, которые он зарабатывает в месяц "на поесть" ему хватает.
Блогер не стал скрывать, что его заработок стабильностью не отличается, отметив, что, трудясь в РФ, имел в 3 раза больше.
Милохин поделился наблюдением, что снижение доходов сказывается на нем положительно.
Он отметил, что уровень мотивации у него сейчас намного выше, так как у него нет ничего за душой, ведь он все потерял.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__