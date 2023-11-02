Милохину пришла повестка в воекомат теперь по адресу, где он жил в Подмосковье

Телеграм-канал Mash сообщает, что военный комиссариат Красногорска на этот раз прислал повестку по адресу TikTok-хауса в Подмосковье, где Даня Милохин жил, когда популярность его зашкаливала.
По информации издания, к поискам призывника подкдлючились подмосковные военкоматы.
Сообщалось, что в начале октября повестка о прохождении срочной службы в рядах российской армии пришла по душу Милохина по адресу в Анапе, где он прописан.
Тогда же была информация, что приемный отец знаменитости Дмитрий Тюленев не принял документ, что позднее он отрицал.
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