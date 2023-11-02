Скарлетт Йохансон подала судебный иск против ИИ-приложения, использущего образ актрисы

Издание Variety сообщает, что Скарлетт Йоханссон стала героиней 22-секундного видео в запрещенной в РФ социальной сети, которое выпустило приложение Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar.

Представители знаменитости заявили, что она не является лицом данного приложения.

Реклама была размещена в Сети 28 октября, но после скандала вокруг нее, была ликвидирована.

Известно, что к делу уже приступил адвокат актрисы Кевин Йорн.