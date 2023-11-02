Маск заявил, что Цукерберг сорвал их поединок

Основатель компаний SpaceX и Tesla, а также владелец X (Twitter) бизнесмен Илон Маск озвучил причины срыва заявленного ранее поединка с другим американским предпринимателем - главой Meta Марком Цукербергом, сообщает Газета.ру.
Я подумал: если поединок состоится в Колизее, я не против провести его под эгидой UFC. Но мы не будем размещать на Колизее тонны рекламы промоушена, потому что это - место с большой историей, — сказал Маск.
Миллиардер добавил, что «тогда Цук отказался».
Маск отметил, что готов драться с Марком Цукербергом «в любом месте, при любых правилах».
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