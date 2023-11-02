Ученые обеспокоены потеплением Мирового океана

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии отметили, что с девяностых годов ускорилось потепление Мирового океана и почти вдвое усилилось в 2010-2020 годах, сообщает Лента.ру.

Эксперты изучили данные с буев-измерителей международной программы «Арго», оценив количество поглощенного разными водными массами тепла. И обнаружили, что потепление распространилось уже по всему миру - от тропиков до полярных регионов.

При этом процесс охватывает не только поверхностные слои, но и абиссальные глубины.

Правда, распределение тепла неравномерно. Например, самый большой рост накопления тепла наблюдается в Южном океане, и он сравним с вместе взятыми Тихим, Атлантическим и Индийским океанами.

По словам ученых, сегодня неизвестно, как именно океаны будут поглощать тепло в ближайшие десятилетия. Если такие способности у них снизятся, это, считают эксперты, будет иметь не лучшие последствия для будущего изменения климата.