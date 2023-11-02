Тимофеев сообщил, о чем Шатунов говорил с ним незадолго до смерти

Андрей Тимофеев сообщил, что предложил Юрию Шатунову совместный проект, так как в репертуаре исполнителя есть композиция "Под треки Шатунова".

Солист группы "Ласковый май" заявил, что это "90-е -2000-е", а он "выступает за 80-е".

Тогда Тимофеев создал трек "Снежинки", аранжировкой которого занимался Сергей Кузнецов. Когда певец предложил Шатунову эту работу, тот дал добро на совместную запись.

Артист рассказал, что выслал Юрию материал, но, к сожалению, записать дуэт не удалось, так как спустя 2 месяца музыканта не стало.