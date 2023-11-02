Потомок князей Демидовых Ирэн Комо-Демидова приехала в Екатеринбург из Франции

Штаб-квартира в центре Екатеринбурга появилась у Международного Демидовского фонда, которую возглавляет Эдуард Россель - первый губернатор Свердловской области, сообщает Российская газета.

Он отметил, что историко-культурный центр развития Демидовских территорий станет площадкой для выставок, концертов, конференций и других проектов, связанных с наследием уральских горнозаводчиков.

Участие в открытии штаб-квартиры приняла прямой потомок князей Демидовых Ирэн Комо-Демидова, которая специально приехала на мероприятие из Франции.

Сейчас трудная ситуация, но еще труднее она была в 1917-м году, когда все оборвалось. Я рада, что сегодня могу знакомиться с этой землей, которая очень мне дорога, - сказала почетная гостья.

Фамилия Демидовых связана с 25 регионами России - в основном с малыми городами и поселками. Фонд намерен объединить их в одном проекте и сделать центрами интеллектуального туризма.