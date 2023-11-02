Потомок князей Демидовых Ирэн Комо-Демидова приехала в Екатеринбург из Франции

15:23 2023-11-02
Потомок князей Демидовых Ирэн Комо-Демидова приехала в Екатеринбург из Франции

С этой фамилией связана история 25 регионов России, в основном - малых городов и поселков.

Штаб-квартира в центре Екатеринбурга появилась у Международного Демидовского фонда, которую возглавляет Эдуард Россель - первый губернатор Свердловской области, сообщает Российская газета.

Он отметил, что историко-культурный центр развития Демидовских территорий станет площадкой для выставок, концертов, конференций и других проектов, связанных с наследием уральских горнозаводчиков.

Участие в открытии штаб-квартиры приняла прямой потомок князей Демидовых Ирэн Комо-Демидова, которая специально приехала на мероприятие из Франции.

Сейчас трудная ситуация, но еще труднее она была в 1917-м году, когда все оборвалось. Я рада, что сегодня могу знакомиться с этой землей, которая очень мне дорога, - сказала почетная гостья.

Фамилия Демидовых связана с 25 регионами России - в основном с малыми городами и поселками. Фонд намерен объединить их в одном проекте и сделать центрами интеллектуального туризма.

Наталья Гончарова
15:47

Наталья Гончарова

Рейтинг покойных звезд с самыми высокими доходами за 2023 год

Рейтинг покойных звезд с самыми высокими доходами за 2023 год

Знаменитости умеют зарабатывать даже после того, как ушли из жизни. Рейтинг таких уникальных личностей опубликовал журнал Forbes.
Наталья Гончарова
15:25

Наталья Гончарова

Бедрос Киркоров сбежал из больницы

Бедрос Киркоров сбежал из больницы

Отец исполнителя Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович, которому уже 91 год, покинул стены больницы, не завершив лечение воспаления легких.
Наталья Гончарова
15:14

Наталья Гончарова

Тимофеев сообщил, о чем Шатунов говорил с ним незадолго до смерти

Тимофеев сообщил, о чем Шатунов говорил с ним незадолго до смерти

Исполнитель Андрей Тимофеев рассказал, что они с Юрием Шатуновым собирались записать совместную композицию.
Светлана Игнатьева
15:13

Светлана Игнатьева

Ученые обеспокоены потеплением Мирового океана

Ученые обеспокоены потеплением Мирового океана

Потепление распространилось во всех океанах, от тропиков до полярных регионов. Процесс охватывает не только поверхностные слои, но и абиссальные глубины.
Светлана Игнатьева
15:00

Светлана Игнатьева

Маск заявил, что Цукерберг сорвал их поединок

Маск заявил, что Цукерберг сорвал их поединок

Миллиардер при этом добавил, что готов драться с соперником «в любом месте, при любых правилах».
Наталья Гончарова
14:54

Наталья Гончарова

Скарлетт Йохансон подала судебный иск против ИИ-приложения, использущего образ актрисы

Скарлетт Йохансон подала судебный иск против ИИ-приложения, использущего образ актрисы

Голливудская актриса Скарлетт Йохансон обратилась в суд с требованием привлечь к отвественности создателей приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar на основе искусственного интеллекта из-за использования ее образа и имени в рекламе.
article_image 15:33

В 1997 году "родился" Яндекс

Программист Аркадий Волож с 89 года торгует компьютерами и мечтает о большем. Еще и Гугла нет, а Аркадий в этот год накопил 10 тысяч долларов и покупает 3 сервера, объявляя о начале работы поисковика "Яндекс".

article_image 14:07

Как изменить цвет гортензии: секреты опытных цветоводов

Гортензия бывает розовой, голубой, синей. Даже если посажен определенный сорт, можно изменить оттенок цветов.

article_image 14:02

Как убрать нагар со сковороды при помощи картошки – эффективный лайфхак

К чугунной сковороде во время готовки могут прилипать продукты. Иногда такое случается даже с посудой, имеющей антипригарное покрытие.