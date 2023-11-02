Бедрос Киркоров сбежал из больницы

Телеграм-канал Shot, сообщает, что Бедрос Киркоров обратился к медикам в первой половине октября.

Бедрос Филиппович страдал тогда от одышки, боли в спине и слабости. Проведенные исследования показали, что у 91-летнего артиста пневмония.

Состояние родителя Филиппа Кирокорова осложнилось посттуберкулезными изменениями, поразившими правое легкое.

Когда врачи назначили пациенту антибактериальное лечение, тот покинул больницу.

В стенах учреждения здравоохранения Киркоров-старший провел чуть более 2-ух недель.