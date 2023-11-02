Бедрос Киркоров сбежал из больницы

Телеграм-канал Shot, сообщает, что Бедрос Киркоров обратился к медикам в первой половине октября.
Бедрос Филиппович страдал тогда от одышки, боли в спине и слабости. Проведенные исследования показали, что у 91-летнего артиста пневмония.
Состояние родителя Филиппа Кирокорова осложнилось посттуберкулезными изменениями, поразившими правое легкое.
Когда врачи назначили пациенту антибактериальное лечение, тот покинул больницу.
В стенах учреждения здравоохранения Киркоров-старший провел чуть более 2-ух недель.
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