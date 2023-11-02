Мэри Энн Беван стала самой уродливой женщиной и посмешищем в цирке, чтобы дети росли в достатке

Мэри Энн Беван называли тогда чуть ли не самой уродливой - женщиной в мире.

Люди смеялись над ней и тыкали пальцем, а она закрывала на это глаза, терпела насмешки и унижения ради своей семьи.

История эта давняя, но до сих пор в сети гуляют уродливые снимки самой некрасивой женщины, превратившиеся в мемы.

Мэри прожила тяжелую жизнь, была измучена неизлечимой болезнью и страдала не только морально от своего уродства, но и физически из-за постоянных болей.

Однако она не собиралась падать духом, ведь надо было растить детей.

Родилась Мэри Энн Вебстер в 1847 году в Лондоне в бедной семье простых рабочих. У родителей было 8 детей, жили очень плохо.

Повзрослев, девушка стала медсестрой и работала в местной больнице.