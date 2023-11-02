Рейтинг покойных звезд с самыми высокими доходами за 2023 год

В 1997 году "родился" Яндекс

Программист Аркадий Волож с 89 года торгует компьютерами и мечтает о большем. Еще и Гугла нет, а Аркадий в этот год накопил 10 тысяч долларов и покупает 3 сервера, объявляя о начале работы поисковика "Яндекс".