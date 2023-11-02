Рейтинг покойных звезд с самыми высокими доходами за 2023 год

15:47 2023-11-02
Рейтинг покойных звезд с самыми высокими доходами за 2023 год

Знаменитости умеют зарабатывать даже после того, как ушли из жизни. Рейтинг таких уникальных личностей опубликовал журнал Forbes.

Согласно данным сотрудников Forbes, в 2023 году самым "богатым"среди покойников оказался Майкл Джексон.

Его творчество принесло правообладателям 115 000 000 USD.

Самый большой доход принес бродвейский мюзикл музыканта MJ the Musical (85 000 000 у.е. за год)

Деньги приносит и цирковое шоу Cirque du Soleil по мотивам творчества Джексона.

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Элвис Пресли со 100 000 000 долларов стал вторым в списке самых высокооплачиваемых покойных звезд в 2023 году. Только его дом-музей приносит ежегодно 600 000 у. е.. Продажа сувениров также дает впечатляющие суммы.

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Бронза в списке досталась клавишнику The Doors Рэю Манзареку с 45 000 000 долларами. Права на творчество музыканта проданы фирме Primary Wave.

Далее в списке следуют писатель Чарльз Шульц, Prince и Уитни Хьюстон с 30 000 000 USD. Джон Леннон c 22 000 000 долларами, Боб Марли c 16 000 000, а Бинг Кросби c 14 000 000 у.е..

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