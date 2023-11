Рейтинг покойных звезд с самыми высокими доходами за 2023 год

Бронза в списке досталась клавишнику The Doors Рэю Манзареку с 45 000 000 долларами. Права на творчество музыканта проданы фирме Primary Wave.

Далее в списке следуют писатель Чарльз Шульц, Prince и Уитни Хьюстон с 30 000 000 USD. Джон Леннон c 22 000 000 долларами, Боб Марли c 16 000 000, а Бинг Кросби c 14 000 000 у.е..