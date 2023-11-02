Пельш возвращается на Первый канал с программой «Я люблю мою страну‎‎»

Передача "Я люблю мою страну" сразу привлечет дизайном студии.

Дело в том, что участники викторины будут находиться среди известных всем памятных и любимых мест в РФ.

Тут будет и памятник Александру Пушкину в российской столице, и комплекс зданий Москва-сити, и мемориал "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде, а также многие другие.

Все участники программы будут поделены на 2 команды по 4 человека. Их задача - отвечать на вопросы о родном государстве из разных сфер: науки, искусства, культуры, спорта, истории, географии, литературы.