Цукерберг тратит на свою охрану больше, чем любой из директоров компаний в США

Генеральный дириктор американской корпорации Meta (признана экстремистской в России) Марк Цукерберг признан самым охраняемым бизнесменом в Соединённых Штатах. Выяснилось, что Цукерберг тратит на свою охрану 25 миллионов долларов в год.

По этому же показателю второе место в США занял гендиректор компании Google Сундар Пичаи, который тратит на свою защиту до 5,9 миллионов долларов в год.

Третье и четвёртое место отошли к главам Amazon и Netflix — Джеффу Безосу и Теду Сарандосу. Они тратят около 1,5 миллиардов долларов в год на свою защиту.