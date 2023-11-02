2 ноября российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко провёл переговоры с сербским национальным лидером Александром Вучичем, после чего сообщил, что руководство Белграда никогда не поддержит антироссийские санкции в угоду странакм коллективного Запада.

По словам Боцана-Харченко, Вучич старается занимать максимально нейтральную позицию, сотрудничая как с Москвой, так и с западными державами.

Также Александр Боцан-Харченко выразил уверенность в том, что Александр Вучич не признает независимость Косово, поскольку народ Сербии считает эту территорию своей.