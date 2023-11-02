Германия передала Украине 25 танков Leopard и 5 надводных дронов

2 ноября официальный сайт правительства Германии сообщил, что немецкое Министерство обороны поставило украинским войска ещё 25 танков Leopard в модификации 1A5. В общей сложности Берлин поставил Киеву 115 таких танков.

Очередной пакет помощи, в который входят 25 "Леопардов", был профинансирован как правительством Германии, так и властями Дании, занявшими сторону Киева после начала российско-украинского конфликта.

Также Минобороны ФРГ поставило украинским войскам пять надводных беспилотников. Всего после начала СВО Украина получила от Германии 20 таких дронов.