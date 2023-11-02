2 ноября бывший сотрудник морской пехоты США Скотт Риттер публично заявил, что верит в победу России по итогам спецоперации на Украине. По мнению Риттера, СВО завершится полной денацификацией украинского государства.

Также Риттер уверен, что после окончания спецоперации Владимир Зеленский не сможет оставаться на должности президента, из-за чего украинский политический режим падёт.

При этом Скотт Риттер отметил, что сейчас российские войска ведут ожесточённое наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Разведчик считает, что именно эта операция может стать решающей в победе России над ВСУ.