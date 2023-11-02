Милохин заявил, что хочет обрести известность во все мире, а не быть Кридом

Даня Милохин в интервью Ютуб-каналу "100балльный репетитор" заявил, что желает обрести мировую известность.

Кроме того, блогер желает достичь такого уровня, чтобы общаться с такими известными во всем мире звездами, как Канье Уэст, Трэвис Скотт, Конон Макгрегор.

Милохин мечтает, чтобы такие селебритис ему не только позволяли контактировать с ними, но и сами интересовались, инициируя коммуникацию.

Тиктокер заявил, что эти мировые знаменитости не в курсе, кто такой Егор Крид, хотя в России это очень известная личность.