Почему по средам в сети принято рассылать друг другу лягушек: традиция, которой уже больше 8 лет

На легендарной картинке, как правило, изображена жаба щитоспинка, а рядом всегда неизменная надпись - It is Wednesday, my dudes (это среда, чуваки мои). Отправлять веселую жабу надо именно в среду.
Кто это придумал? Однажды, почти 9 лет назад, в Tumblr был опубликован веселый мем с улыбающейся жабой, возвещающей о приходе среды.
Сделал это пользователь с ником kidpix2. Зачем и почему именно в среду, и почему именно жаба - это покрыто тайной.
Только спустя некоторое время, мем стал активно распространяться в сети.
Потом появился короткий видеоролик, где вайнер JimmyHere произносит фразу из этого мема и начинает издавать звуки, имитирующие кваканье щитоспинки.
У ролика быстро набралось более 15 млн просмотров. Популярность мема сразу возросла еще больше.
Позже возник любопытный аккаунт в Твиттере под названием "It Is Wednesday" с именем пользователя @MyDudes_.
Он стал каждую среду выкладывать одинаковую картинку с жабой и характерной надписью.
Дальше было так: продвигать мем в сети стал блогер с Ютуба ZimoNitrome, сделавший к этой теме несколько роликов с разным музыкальным оформлением.
Был период, когда мем на время пропал, но потом снова возродился с появлением нового видео "WEDNESDAYS ARE BACK". (среды возвращаются).
Кстати, у знаменитого символа среды есть антипод. Его придумал кто-то из сообщества любителей мемов на Reddit.
Выглядит он так:черная грустная дождевая лягушка, которая уныло сообщает о том, что "уже больше не среда, чуваки" (It Isn't Wednesday my dudes).
В комментариях ее называли "лягушка-четверг", "самый грустный авокадо" и "забавный мем про депрессию".
Картинка сразу вызвала ассоциации с поговоркой "после дождичка в четверг".
Мем тоже полюбился пользователям и набрал много просмотров, но переплюнуть знаменитую "лягушку-среду" ему так и не удалось.
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