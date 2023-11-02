2 ноября сотрудник крымского парламента Юрий Гемпель прокомментировал слова главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного, который недавно признался, что не верит в способность ВСУ изменить положение дел на фронте.

По мнению Гемпеля, Залужный может начинать готовить текст акта о капитуляции украинской армии перед российскими войсками, тем самым ускорив приближение неизбежного.

Также Юрий Гемпель уверен, что в правительства Украины изначально не верили в способность ВСУ одержать победу над Россией, но затягивали конфликт в надежде получить больше денег от Запада.