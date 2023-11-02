Накануне министр обороны России Сергей Шойгу публично заявил, что США могут предоставить Украине максимум 20 истребителей F-16, однако российские войска уничтожат их менее чем за три недели.

Пользователи китайского интернет-портала "Гуаньча" согласились с мнением Шойгу. Подавляющее большинство читателей газеты выразили уверенность в том, что западная военная техника сильно переоценена.

Один из комментаторов "Гуаньча" подчеркнул, что для уничтожения F-16 в зоне спецоперации оборонные концерны России должны производить больше ракет класса "воздух-воздух".