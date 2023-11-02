Анна Заворотнюк впервые за долгое время поделилась новостями о своей онкобольной матери

17:24 2023-11-02
Анна Заворотнюк впервые за долгое время поделилась новостями о своей онкобольной матери

Несмотря на то, что Анна Заворотнюк в своем блоге не затрагивает тему болезни своей матери, актрисы Анастасии Заворотнюк, подписчики интересуются ее состоянием здоровья.

В своих социальных сетях Анна Заворотнюк, у которой 222 000 подписчиков, как правило, выкладывает снимки модных образов, а также делится впечатлениями от путешествий.

Сегодня дочь Анастасии Заворотнюк решила пообщаться с поклонниками, один из которых поинтересовался, как здоровье ее матери.

Анна не стала игнорировать вопрос, а рассказала, что говорить об этом ей тяжело и в жизни, а обсуждать эту тему в блоге вдвойне тяжелей.

По словам наследницы актрисы, Анастасия очень сильно болеет.

Анна отметила, что, когда говорит об этом, ее пронизывает боль в груди.

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