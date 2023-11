Последняя композиция The Beatles с вокалом Джона Леннона выпущена

Сегодня, 2 ноября, в 14:00 по лондонскому времени (17:00 по Москве) композиция "Now and Then" продолжительностью в 4 минуты прозвучала радиостанции BBC и тут же стала доступна на всех ведущих мировых специализированных платформах.

Уже 3 ноября в продажу поступят копии трека на компакт-дисках, виниле и кассетах.

Для фанатов "The Beatles" песня не стала новой, так как в сыром виде она уже "гуляла" по рукам любителей ливерпульской четверки.

Сейчас же вокал Джона Леннона "очищен" с помощью современных технологий.

Известно также, что трек дополнен партией ритм-гитары Харрисона, записанной в 1995 году.