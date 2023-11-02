Меладзе прервал свое выступление в Дубае из-за драки в зрительном зале

Издание mk.ru сообщает, что в социальных сетях "гуляют" видео, на кадрах которых охрана разнимает мужчин.

Исполнитель Валерий Меладзе комментирует происходящее: "Что там происходит? Какой-то кипиш. Ладно, давайте "Сэру" попробуем спеть. Если увидим, что там внимания больше, чем ко мне, мы остановимся".

Известно, что еще с января текущего года активисты требуют признать Меладзе иностранным агентом.

Дело в том, что Валерий угодил в скандал все в том же Дубае, когда продолжил украинский лозунг "Слава Украине!" словами "Героям слава!".