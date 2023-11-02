Чернильное или гороховое: виды мороженого, о которых вы и не догадывались

В Китае продают кунжутное, гороховое, кукурузное, японцы предлагают лакомство с чернилами осьминога, обожженной кокосовой скорлупой или активированным углем.

Они же производят и мороженое с ядом змеи Мамуши. На Филиппинах вам охотно предложат мороженое из крокодильих яиц, а на Востоке из смеси смол. В Великобритании можно ответдать мороженого на основе человеческого молока, а в Шотландии со вкусом национального мясного блюда хаггис.

Отправляясь в Колумбию, можно охладиться мороженым из цикад. А в американской столице кулинарным хитом стал томатный сорбет.