Список звезд, поддержавших Украину еще до начала спецоперации, опубликован

Среди знаменитостей, вставших на сторону Украины в 2014 году, числится Андрей Макаревич, назвавший Крым "оккупированной территорией", отказавшись от концертов на полуострове.
Режиссер Александр Сокуров также не поддержал расширение территории РФ, понимая, что это выльется в конфликт с Незалежнай.
Лия Ахеджакова жаловалась, что с ней перестали общаться друзья из-за того, что она не приняла присоединение Крыма к России.
Известно, что против действий РФ в 2014 году выступал и режиссер Эльдар Рязанов, которого не стало в 2015 году.
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