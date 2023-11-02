Среди знаменитостей, вставших на сторону Украины в 2014 году, числится Андрей Макаревич, назвавший Крым "оккупированной территорией", отказавшись от концертов на полуострове.

Режиссер Александр Сокуров также не поддержал расширение территории РФ, понимая, что это выльется в конфликт с Незалежнай.

Лия Ахеджакова жаловалась, что с ней перестали общаться друзья из-за того, что она не приняла присоединение Крыма к России.

Известно, что против действий РФ в 2014 году выступал и режиссер Эльдар Рязанов, которого не стало в 2015 году.