Стояние на гвоздях: практика, которая будет полезна не всем

Гвозди воздействуют на протекание всех процессов в организме. В том числе и патологических.

Поэтому очень важно знать об ограничениях по здоровью, если вы решились. Это сердечно-сосудистые и онкозаболевания, эпилепсия, ОРВИ, инфаркты и инсульты, перенесенные за последние полгода и менее.

Не стоит стоят на гвоздях беременным и кормящим женщинам и людям с повреждениями кожных покровов на ступнях. Если у вас была операция, подождите окончания послеоперационного периода и проконсультируйтесь с врачом.