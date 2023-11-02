Бедрос Киркоров опроверг слухи о своем побеге из больницы

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович очень удивился, когда узнал о том, что его обвинили в побеге из больницы.

91-летний Киркоров заявил, что он не дурак, чтобы бегать от врачей, тем более, что в больнице, где он лежит, весь персонал состоит из гениев.

Пожилой артист не стал долго общаться с представителями СМИ, объяснив, что ему тяжело разговаривать.

Он не уточнил, стало ли ему лучше и выписали ли его из больницы.