Toyota в Японии продемонстрировала гибридную версию седана Crown

Компания Toyota вывела на рынок Японии седан Crown, сообщает Газета.ру. Автомобиль недавно оснастили разработанной гибридной силовой установкой с бензиновым мотором 2,5, а также двумя электродвигателями.

Заднеприводный автомобиль оборудован трапециевидной радиаторной решеткой с вертикальными планками. Интерьер отличает передняя панель, которая отделана деревом, а также совмещенный с комбинацией приборов экран медиасистемы.

У внутренней подсветки - 64 оттенка. Седан Crown получил также адаптивную подвеску, способную учитывать состояние дорожного полотна.

Кроме гибридной, Crown получит в Японии еще и версию с силовой установкой - на водородных топливных элементах. Это авто в том числе можно будет использовать и как аварийный источник питания для жилья.