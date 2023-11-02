Врач Деннинг объяснил, в чем опасность сушки белья на батареях

18:44 2023-11-02
Врач Деннинг объяснил, в чем опасность сушки белья на батареях

В сочетании с теплом от батарей высокая влажность от белья приводит к росту грибков, провоцирующих аспергиллез.

Сушка на радиаторах отопления постиранного белья может вызвать распространение плесневых грибов рода Aspergillus, которые способны вызвать у человека опасное заболевание.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Mirror, такое предупреждение сделал профессор инфекционных заболевания Манчестерского университета Дэвид Деннинг.

По словам Дэннинга, влажная одежда из одной партии стирки содержит около 2 литров воды, которая испаряется в помещении. В сочетании с теплом от батарей высокая влажность приводит к росту грибков, провоцирующих аспергиллез.

Такой грибок встречается повсеместно. Многие из нас к нему невосприимчивы. Довольно здоровый организм также способен бороться с такой инфекцией.

Но у тех, кто страдает астмой, у людей со слабым иммунитетом (например, после химиотерапии) споры грибка могут вызвать кашель и одышку, — предостерег врач.

Дэннинг отметил, что аспергиллез в основном успешно лечится, но для пациентов с сопутствующими заболеваниями болезнь может представлять серьезную опасность.

Чтобы обезопасить себя и здоровье, он посоветовал сушить белье в сушильной машине, на улице или в хорошо проветриваемом помещении - вдали от спален и жилых комнат. 

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