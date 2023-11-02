Джоли жестко осудила израильских военных из-за действий на территории Газы

Анджелина Джоли встала на сторону Палестины в конфликте с Израилем.

Актриса назвала Газу тюрьмой под открытым небом, что продолжалось в течение почти 20 лет, а сейчас место израильтяне и вовсе превратили в массовое захоронение.

Голливудская знаменитость негодует, ведь 40% убитых — дети, которые ни в чем не виноваты.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на своей официальной странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети заявило, что действия Израиля в Газе могут быть признаны военным преступлением.