Звезда сериалов Хумайра Химу покончила с собой в канун 38-го дня рождения

Актриса и модель Хумайра Химу из Бангладеш ушла из жизни по своей воле. Поклонники знают ее по многочисленным ролям в "мыльных операх", сообщает Российская газета.

В этом месяце знаменитости должно было исполниться 38 лет.

Химу доставили днем из ее дома в больницу Медицинского колледжа Дакки, дежурный врач констатировал смерть звезды. Причиной гибели стал суицид. Причина такого поступка неизвестна.

Хумайра родилась в Лакшмипуре. Карьеру артистки она начала в нулевых.