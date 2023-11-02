Клава Кока поделилась своим фото в купальнике на Мальдивах с новым избранником Повериным, который победил в шоу Сердце Клавы

20:02 2023-11-02
Клава Кока поделилась своим фото в купальнике на Мальдивах с новым избранником Повериным, который победил в шоу Сердце Клавы

Исполнительница Клава Кока позирует на снимке в белом купальнике, без косметики и прически, завершив образ ожерельем и браслетами.

В октябре текущего года Клава Кока раскрыла имя своего любимого мужчины.

Исполнительница состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным, который завоевал ее сердце в рамках проекта "Сердце Клавы".

Суть романтического шоу в выборе самого-самого для знаменитости.

Отношениям пары уже 4 месяца.

Певица рассказывала ранее, что намерена создать семью с Повериным, которому хочет родить детей, посвятив себя материнству.

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