Клава Кока поделилась своим фото в купальнике на Мальдивах с новым избранником Повериным, который победил в шоу Сердце Клавы

В октябре текущего года Клава Кока раскрыла имя своего любимого мужчины.
Исполнительница состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным, который завоевал ее сердце в рамках проекта "Сердце Клавы".
Суть романтического шоу в выборе самого-самого для знаменитости.
Отношениям пары уже 4 месяца.
Певица рассказывала ранее, что намерена создать семью с Повериным, которому хочет родить детей, посвятив себя материнству.
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