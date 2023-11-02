В одной китайской компании женщин обязали уходить в декрет согласно установленному графику

Инцедент достаточно свежий, был выявлен в текущем году. Особое удивление он вызывает на фоне тотально снижающейся рождаемости в КНР.

Страна на гране демографического кризиса, государство всячески пытается замотивировать супружеские пары рожать больше одного ребенка.

И вот на фоне такой ситуации разворачивается такая скандальная история.

Так случилось, что сразу три женщины в компании собрались уйти в декрет.

Начальник устроил сотрудницам строгий выговор и решил для профилактики установить график ухода в декретный отпуск, чтобы дамы уходили рожать по строго установленной очереди.

Все потому, что в штате наблюдался острый дефицит сотрудников.

При этом по всей стране наблюдается картина, когда молдые специалисты мучаются поисками работы.

Женщины этой компании молчать в тряпочку не стали и выложили гневные комментарии в соцсеть, вызвав целую бурю эмоций у общественности.

К сведению: в декрет в китае уходят за две недели до родов, и за 3 месяца, если есть особая справка от врача. Максимально можно уйти а отпуск на полгода. Если у женщины были осложнения в родах или кесарево, ей позволяется уйти на 208 дней. Зарплату на этот период сохраняют на 80% от привычной.

Что было дальше с главным виновником, учинившим беспредел в госорганизации?

История подняла шум, госаппарат провел проверку по факту произошедшего, чиновника-самодура слегка пожурили, на этом дело и кончилось.

Волнения в народе понемногу улеглись, и все пошло дальше своим чередом.

Женщинам детородного возраста в Китае все также сложно найти работу, особенно престижную и с хорошей оплатой, как у мужчин, и их все так же не хотят отпускать в декрет.

При этом демографический кризис все ближе...