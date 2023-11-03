Войска Израиля завершили операцию по окружению сектора Газа

00:08 2023-11-03
Войска Израиля завершили операцию по окружению сектора Газа

В ЦАХАЛ утверждают, что Газа полностью окружена израильскими военнослужащими.

3 ноября бригадный генерал вооружённых сил Израиля Даниэль Хагари публично заявил, что национальные войска завершили спецоперацию, направленную на полное окружение сил ХАМАС в Газе. По словам Хагари, сейчас начинается второй этап операции, направленный на зачистку города от палестинских военизированных формирований.

Также Даниэль Хагари добавил, что армия Израиля перешла к ликвидации оборонительных постов противника, попутно выявляя места, из которых ХАМАС запускают ракеты по израильским городам.

Характерно, что ранее Хагари рассказал о расширении зоны проведения израильской сухопутной операции в секторе Газа. Основной из целей операции является уничтожение подземных тоннелей ХАМАСа.

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