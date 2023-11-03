Италия пытается восстановить репутацию Мелони после разговора с Вованом и Лексусом

В пятницу, 3 ноября, секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано публично сообщил, что премьер-министр страны Джорджия Мелони сразу же "раскусила" позвонивших ей российских пранкеров Вована и Лексуса.

Несмотря на попытки правительства Италии обелить репутацию Мелони, на канале Лексуса и Вована уже вышло 13-минутное видео, в котором итальянский премьер нелестно отзывается об Украине.

В частности, в беседе с шутниками Джорджия Мелони назвала неудачным украинское контрнаступление и выступила за мирные переговоры между Киевом и Москвой.