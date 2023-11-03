США предложили Путину условие для невступления Украины в НАТО

3 ноября баллотирующийся на пост президента США Вивек Рамасвами дал интервью британскому телеканалу Sky News, где публично заявил, что в случае своего избрания он мог бы гарантировать Владимиру Путину неприсоединение Украины к НАТО.

По словам Рамасвами, взамен он бы попросил Путина о разрыве союзнических отношений между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон боится, что Пекин и Москвы представляют собой серьёзный военный тандем.

При этом Вивек Рамасвами уверен, что сейчас бурное развитие Китая представляет для Соединённых Штатов куда большую угрозу, нежели Россия.