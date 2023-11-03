США предложили Путину условие для невступления Украины в НАТО

00:52 2023-11-03
США предложили Путину условие для невступления Украины в НАТО

Кандидат на пост американского президент Вивек Рамасвами утверждает, что у него есть дельное предложение для Владимира Путина.

3 ноября баллотирующийся на пост президента США Вивек Рамасвами дал интервью британскому телеканалу Sky News, где публично заявил, что в случае своего избрания он мог бы гарантировать Владимиру Путину неприсоединение Украины к НАТО.

По словам Рамасвами, взамен он бы попросил Путина о разрыве союзнических отношений между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон боится, что Пекин и Москвы представляют собой серьёзный военный тандем.

При этом Вивек Рамасвами уверен, что сейчас бурное развитие Китая представляет для Соединённых Штатов куда большую угрозу, нежели Россия.

Андрей Ткачёв
01:02

Андрей Ткачёв

Два беспилотника атаковали американскую военную базу в Ираке

Два беспилотника атаковали американскую военную базу в Ираке

Армейская база США на территории Ирака подверглась нападению с использованием дронов.
Андрей Ткачёв
00:39

Андрей Ткачёв

Правозащитник Барака назвал поддерживающих США «аморальными людьми»

Правозащитник Барака назвал поддерживающих США «аморальными людьми»

Американский юрист Аджаму Барака раскритиковал людей, выступающих в поддержку Вашингтона на фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.
Андрей Ткачёв
00:35

Андрей Ткачёв

Италия пытается восстановить репутацию Мелони после разговора с Вованом и Лексусом

Италия пытается восстановить репутацию Мелони после разговора с Вованом и Лексусом

В итальянском Совете министров утверждают, что Джорджия Мелони якобы сразу поняла, что её разыгрывают по телефону.
Андрей Ткачёв
00:29

Андрей Ткачёв

Спикер Палаты представителей США не верит в способность Байдена управлять страной

Спикер Палаты представителей США не верит в способность Байдена управлять страной

Глава нижней палаты американского парламента Майк Джонсон усомнился в управленческих способностях Джо Байдена.
Андрей Ткачёв
00:22

Андрей Ткачёв

Верховная рада обвинила США в проблемах с финансированием Украины

Верховная рада обвинила США в проблемах с финансированием Украины

Украинский депутат утверждает, что Киев стал получать меньше денежных вливаний из Вашингтона.
Андрей Ткачёв
00:08

Андрей Ткачёв

Войска Израиля завершили операцию по окружению сектора Газа

Войска Израиля завершили операцию по окружению сектора Газа

В ЦАХАЛ утверждают, что Газа полностью окружена израильскими военнослужащими.
article_image 01:04

Для чего посыпать курицу содой перед жаркой: кулинарный лайфхак

Чтобы курица не пригорала и не пересыхала по время жарки, тушку нужно посыпать пищевой содой.

article_image 00:59

Желтеет озимый чеснок: в чем причина и как этого избежать

Если весной стрелки озимого чеснока начинают желтеть, это указывает не промерзание растения зимой.

article_image 00:54

Для чего в стиральную машину кладут мочалку: эффективная стирка без отбеливателя

Пятновыводитель и отбеливатель подходит не для каждой ткани. Удалить сложные загрязнения помогает обычная мочалка.